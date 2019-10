Une formation d'éducation à l'environnement pour des enseignants de Saint-Pierre et Miquelon

Des enseignants de Saint-Pierre et de Miquelon suivent actuellement une formation d'éducation à l'environnement dispensée par Emmanuel Redoutey.

Claire Arrossaména - Mehdi Elghazouani •

À lire aussi Une formation sur l'animation de circuits éducatifs à la Maison de la Nature et de l'Environnement

Après celle dispensée aux agents de la MNE à Miquelon, Emmanuel Redoutey proposait cette fois une formation sur l'éducation à l'environnement et au développement durable au personnel enseignant de Saint-Pierre.Ils étaient dix huit à prendre part à cette formation théorique et pratique qui comportait des mises en situation sur le terrain. Emmanuel Redoutey sera également à Miquelon ce jeudi 24 octobre pour dispenser cette même formation aux enseignants de l'école du Socle.Le reportage Claire Arrossaména et Alain Rebmann.