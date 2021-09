Une affaire de violation de domicile devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre et Miquelon

Les audiences ont repris ce mardi 21 septembre 2021 dans l'archipel au tribunal correctionnel avec une affaire de violation de domicile et de violences.

Marie-Paule Vidal •

Trois affaires étaient à l'ordre du jour ce mardi matin au palais de justice de Saint-Pierre. Le tribunal s'est surtout penché sur un dossier. Il concerne une affaire de violences intrafamiliales élargies et de violation de domicile. Les faits remontent à l'été dernier.

Le prévenu a été reconnu coupable et devra suivre un stage de citoyenneté qu'il devra réaliser dans un délai de six mois et à ses frais. Il écope également de deux amendes de 100 et 200 euros pour les violences infligées aux occupantes du domicile dans lequel il s'est introduit.

Compte rendu d'audience avec Linda Saci.