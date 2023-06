L'ASM s'impose 2 buts à 1 face à l'ASIA dans le quatrième match du championnat sénior de Football.

L'ASIA a montré un visage plus combatif mais cela n'a pas suffit pour battre l'ASM ce samedi 10 juin au stade John Girardin à Saint-Pierre. Les joueurs au maillot ''orange'' se sont imposés deux buts à 1. L'ASM remporte sa deuxième victoire de la saison.

Claudio Arthur •

L'ASM et l'ASIA se sont neutralisés durant les 45 premières minutes de jeu au stade John Girardin ce samedi 10 juin à l'occasion du quatrième match du championnat sénior de football. Il faut dire que les deux gardiens, Fabien Gaspard pour Miquelon et le tout jeune Kyo Baslé pour Saint-Pierre, ont été très efficaces devant leur cage.

Il faudra être patient pour voir le premier but de la rencontre. C'est David Artano pour l'ASIA qui ouvre le score à la 57ème minute de jeu. Une avance de courte durée puisque Nicolas Lemaine remet les deux équipes dos à dos dans la foulée.

Le but vainqueur est signé Quentin Girardin. L'attaquant de l'ASM inscrit son premier but de la saison à la 67ème minute. Un but superbe de l'intérieur du pied qui ne laisse aucune chance au portier des jaunes.

C'est un peu mieux dans le jeu et la construction déclare David Artano le buteur de l'ASIA mais il y a encore des réglages à faire.

L'ASM remporte sa deuxième victoire en trois matchs et reprend, avec une rencontre de plus que l'ASSP, la tête du championnat.

Rebondir après la défaite face à l'ASSP, c'était l'objectif déclare Thibault Detcheverry le capitaine de l'ASM.

Le résumé de la rencontre est signé Aldric Lahiton.