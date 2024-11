La Grimpette de l’anse à Pierre : le défi des sportifs de l’archipel depuis 1997

Le 15 novembre 1997, les tous premiers participants de la nouvelle course de la Foulée des Îles s’élançaient pour un parcours de 6,3 kilomètres de long et de 180 mètres de dénivelés positifs. 27 ans plus tard, ce challenge sportif reste l’ultime rendez-vous des coureurs, mais aussi des marcheurs de Saint-Pierre.

Elise Marné •

Ils trônent fièrement sur la table des inscriptions ! Les trophées féminin et masculin de la « Grimpette » attendent les nouveaux tenants du titre de cette ultime course annuelle de la Foulée des Îles.

Trophées Grimpette de l'anse à Pierre • ©SPM la 1ère

Dans la caserne Renaissance de Saint-Pierre, les en-cas attendent le retour des participants dont les premiers traversent en général la ligne d’arrivée après une grosse vingtaine de minutes. Il s’agit de l’unique course de l’association organisée l’après-midi. Le rendez-vous existe depuis 27 ans, et seule l’année 2019 manque à l’appel.

Pour l’association, c’est la course traditionnelle qui boucle la saison. Annick Lévêque, présidente de la Foulée des Îles

À la présidence de l’association depuis 2016, Annick Lévêque souligne que c’est « une course très exigeante pour les participants ». Côté organisation, « c’est une course très facile à organiser », puisque le tracé ne comprend que très peu d’intersections. Elle ne mobilise donc pas beaucoup de signaleurs.

Une course pour se dépasser !

À l’origine de cette course, un habitué des chronomètres ! C’est avant tout pour le défi sportif que Claudio Arthur a lancé la "Grimpette". « Ça sollicite le cardio et les jambes ! », précise l’actuel détenteur du record de la course.

Après un premier temps de référence de 23 minutes et 41 secondes, réalisé par Patrick Meyssonnier le 15 novembre 1997, Claudio Arthur pulvérise le chronomètre deux années de suite. En 1998, le record homme passe à 22 minutes et 3 secondes avant de se fixer à 21 minutes et 18 secondes en 1999. C’est aujourd’hui, le meilleur temps réalisé sur cette course de la "Grimpette".

Du côté des coureuses, c’est Anne-Claire Dolivet qui détient le record établit en 2017 à 26 minutes et 11 secondes.

C’est une course difficile au départ, donc en fin de saison les coureurs arrivent entraînés et en bonne forme. Claudio Arthur

Au-delà de son dénivelé positif de 180 mètres, c’est aussi une « course créée pour courir dans des conditions extrêmes ». Neige, vent, froid et cette année pluie, la météo vient souvent élever le niveau de difficulté de cette course.

La pluie accompagne les coureurs de la Grimpette de l'anse à Pierre 2024 • ©SPM la 1ère

« J’ai eu envie de créer cette course par amour de l’anse à Pierre, c’est ma partie préférée de l’île et il n’y avait pas de course là-bas » nous confie également Claudio Arthur. L’accès à la course intégrale en courant reste exclusivement limité aux adultes de 16 ans.

La "Grimpette" se diversifie !

Malgré la pluie, 19 coureurs ont pris le départ ce samedi à 14h devant la caserne des pompiers de Saint-Pierre, un départ 30 minutes après celui des marcheurs. C’est l’une des nouveautés. Depuis l’année dernière, la "Grimpette" s’ouvre aux marcheurs ainsi qu’aux jeunes sportifs.

Autre possibilité, effectuer la course en relais de deux fois 3,15 kilomètres. Si cette année, aucun participant n’a opté pour cette variante, en 2023 le relais a permis de battre des records de participation avec 50 coureurs et marcheurs au départ.

Une course aux multiples facettes

Si 2023 marque une année record en termes de participation, c’est aussi parce que la course sait allier performance et solidarité. Organisée le 25 novembre, la "Grimpette" s’est associée l’an passé aux actions menées dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

La "Grimpette", c’est aussi l’occasion de relever des défis collectifs. En 2017, le Butokuden Dojo avait décidé de pimenter la course en proposant aux adhérents du club de la courir en kimono et avec un supplément de deux fois 20 pompes à mi-parcours.