La Maison des Assistantes Maternelles recherche un nouveau logement à Saint-Pierre

L’ambiance est festive dans cette grande maison du centre-ville de Saint-Pierre. Le salon transformé en grande salle de jeu accueille une dizaine de jeunes enfants qui s'amusent sous les yeux attentifs des assistantes maternelles.

Pendant que le jeune Victor monte sur le toboggan, Edgar joue avec un camion en plastique et la petite Maddy boit son biberon dans les bras de Cécilia.

En marge de cette bonne humeur, une inquiétude plane : le bail de location se termine en novembre. Si les assistantes maternelles ne trouvent pas une nouvelle maison d’ici-là, cela mettrait fin à leur association et cela inquiète beaucoup les parents.

En tant que jeune maman, je me sens très concernée. On a envie qu’elles trouvent un local. Grâce à ce nouveau logement ce super projet de maison des assistantes maternelles peut continuer sur l’archipel. Il faut le dire, elles se sont dévouées pour mener un projet de cette ampleur là sur l’archipel et ce serait vraiment dommage que cette structure s’arrête à cause du manque de logements.