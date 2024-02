La réouverture du bar Le Joinville, un petit événement dans le milieu de la nuit saint-pierraise

L'un des établissements mythiques de la vie nocturne de Saint-Pierre ouvre de nouveau ses portes. La société BigFish relance les activités de ce fameux lieu de rendez-vous.

Ce samedi 10 février, l'ambiance au centre-ville de Saint-Pierre retrouvait des airs d'antan. Après plusieurs années de fermeture, le bar du Joinville ouvrait ses portes dès 18h pour la grande première de BigFish.

Cette nouvelle société, créée par Mélissa Chartier et son équipe, compte notamment proposer plusieurs animations et manifestations dans ces lieux mythiques, pour le plus grand plaisir de la population.

J'étais intriguée de rentrer dans ce lieu qui semblait un peu mythique pour la jeunesse de Saint-Pierre Une cliente

Depuis l'été dernier, quelques associations ont investi le bar et la discothèque pour divers événements ponctuels. L'équipe de BigFish veut s'inscrire dans la durée et ainsi offrir au Joinville un retour sur le devant de la scène digne de son histoire.

Explications Anaïs Bocher et Mateo Stephan.