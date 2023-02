La réparation des doris, un rituel hivernal pour l'association des Zigotos

La réparation des doris est un véritable rituel hivernal dans l'archipel. Peinture, ponçage ou changement de pièces abîmées. Les membres de l'association des Zigotos s'activent tous les jours à cette saison pour prendre soin des dernières embarcations traditionnelles.

Carla Bucero Lanzi •

Ils sont entre cinq et quinze bénévoles à se relayer au quotidien pendant l’hiver pour prendre soin des embarcations traditionnelles de l’île. C’est au tour de la Relève et de la Poursuite de se faire chouchouter par les Zigotos, ce samedi 11 février. La Poursuite est le dernier bateau de l’association. Il a été fabriqué il y a deux ans et a nécessité plus de 400 heures de travail.

"Tous les jours des bénévoles sont à l’atelier pour s’occuper des bateaux ", explique le président de l’association Gérard Hélène. "Ce sont aussi des moments sympas pour les membres de l’association de se retrouver hors période de navigation."

Des bénévoles de tout âge

Après les réparations, l’objectif est de remettre à l’eau les doris dès le retour des beaux jours pour mener à bien de nombreuses promenades le long des côtes de l’archipel. "Les doris seront prêts pour accueillir les touristes mais aussi les habitants de l'archipel", évoque Gérard Halène.

Pour Jacques Bouwet, bénévole et barreur de la Poursuite sur son temps libre, venir prêter main forte à cette période de l’année est une évidence "car si on ne le fait pas tous les ans, les bateaux vont s’abîmer plus vite. Je suis présent dès que j’ai du temps libre."

Ce moment est aussi inter-générationnel. Simon six ans, est venu aider son père, lui ce qu’il préfère confie-t-il c’est de "monter dans les doris."

En attendant, il s’amuse à monter dans la Poursuite avant de retourner naviguer sur ce doris des années 80, dès le retour du printemps.

Reportage Carla Bucero Lanzi et Gaël Ho-A-Sim