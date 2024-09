La Saint-Pierraise Danielle Beck toujours impliquée dans le financement de la recherche sur la mucoviscidose

Depuis la découverte de la mucoviscidose à la fin des années 80, les avancées sont considérables. Et c'est en partie grâce aux dons, reversés à la recherche. Chaque année Saint-Pierre et Miquelon La 1ère organise son bingo pour lever des fonds.

Mamie de deux petits-enfants atteints de cette maladie, Danièle Beck a à coeur de sensibiliser et lever des fonds pour soutenir la recherche sur la mucoviscidose. Une recherche qui continue de progresser d'année en année.

Avec le nouveau traitement, les choses se sont améliorées Danièle Beck

Cette maladie d'origine génétique touche principalement les poumons, mais aussi le système digestif. Les symptômes peuvent donc différer selon les patients. Il y a en tout et pour tout, plus de 2 000 mutations comptabilisées à ce jour. "C'est presque du cas par cas" témoigne Danièle. D'où l'importance de la recherche sur la maladie. Mais il est crucial de rappeler que la mucoviscidose n'est pas vaincue et qu'elle demande encore des défis pour la science mais surtout les patients atteints.

Comme chaque année, Saint-Pierre et Miquelon la 1ère s'associe à l'association Vaincre la mucoviscidose et organise un bingo en radio. Il se déroulera le dimanche 29 septembre à 16h. Les grilles sont à vendre dans les boulangeries à Saint-Pierre et chez Domane et chez Simon, à Miquelon.

Danièle Beck était l'invitée de l'émission C'est vous qui le dites le 15.09.2024: