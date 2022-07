Le fulmar, de retour après une mission réussie

Après avoir pris le large le 26 juin dernier, le Fulmar est rentré à Saint-Pierre. Sa mission au Groenland a été un succès.

Viviane Dauphoud-Eddos •

Retour au port d’attache, après plusieurs semaines d’absence. L’unique navire militaire français basé à Saint-Pierre s’en était allé le 26 juin dernier, en direction du Groenland. Sur place, le patrouilleur a retrouvé des homologues danois et américains. Sur place, entre alliés, les militaires et leurs bâtiments ont pu s’entraîner ensemble. Ils ont pratiqué des exercices de recherche, de sauvetage et mis en œuvre des moyens antipollution.

Il s’agit également d’un moyen d’affirmer la présence de la France en zone arctique, un espace aujourd’hui très convoité. Capitaine de Corvette Marc Duvoux, commandant du Fulmar

Avec Antoine Joubeau et Adric Lahiton, le capitaine de Corvette Marc Duvoux, commandant du Fulmar fait le point sur cette mission stratégique en zone arctique, du 26 juin au 16 juillet.