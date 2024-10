Le hockeyeur saint-pierrais Valentin Claireaux tire un trait sur une carrière qui a marqué son époque

Ce mardi à Vitkovice en République Tchèque, Valentin Claireaux disputait sa dernière rencontre en tant que hockeyeur professionnel. Une rencontre qui ponctue une carrière riche en accomplissements.

SPM la 1ère •

En partageant ce mardi ce cliché de lui sur le célèbre morceau "Une dernière danse" de Kyo, le Saint-Pierrais de 33 ans sous-entendait timidement qu'il mettait fin à l'une des plus brillantes carrières professionnelles pour un joueur originaire de Saint-Pierre et Miquelon. Une sortie aussi discrète qu'inhabituelle en ce début de saison, à l'image de sa personnalité et de sa carrière.

Avant sa dernière rencontre, Valentin Claireaux a partagé cette rapide allusion à sa fin de carrière sur ses réseaux sociaux. • ©DR

Ce mardi à Vitkovice, Valentin Claireaux aura donc participé à sa dernière rencontre chez les professionnels. Une rencontre qui ponctue un parcours riche de nombreux accomplissements : un titre de champion en Ligue Magnus avec les Dragons de Rouen, près de 1000 rencontres disputées dont 184 sous les couleurs de la France, huit championnats du monde disputés avec des passages dans les championnats de France, de Finlande, de République Tchèque ainsi qu'un très bref séjour en Suisse. Le Saint-Pierrais aura assurément marqué de son empreinte le hockey sur glace tricolore.

De retour auprès des siens

Après seize saisons passées chez les professionnels, l'attaquant a souhaité rentrer chez lui à Saint-Pierre et Miquelon. Lui qui confiait récemment ressentir une certaine lassitude d'être loin des siens, il retrouvera ainsi sa femme et ses deux enfants à son retour ce vendredi dans l'archipel..

Flavie Bry est revenue sur la carrière du hockeyeur saint-pierrais.