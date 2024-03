Les patineurs du club de Saint-Pierre ont retrouvé leur public

Cela faisait trois ans que le club de patinage sur glace (CPG) de Saint-Pierre et Miquelon n'avait pas pu proposer au public d'assister à l'une de ses compétitions. Un stress mais une joie aussi pour ses licenciés.

La compétition du CPG a enfin retrouvé son public dans les gradins de la patinoire. Elle avait dû s'en passer au gré des différents travaux menés sur le bâtiment. Et il faut dire que cela change beaucoup de choses quand on patine sur la glace.

Avec leurs habits de lumière, leurs musiques et leurs chorégraphies, les patineurs pouvaient aussi compter sur des applaudissements encore plus fournis cette fois-ci. Parents, familles et amis s'étaient rassemblés en tribune pour les encourager et leur envoyer même des fleurs ou des peluches directement sur la glace.

Malgré le stress de l'événement, les 65 licenciés engagés ont pu montrer les grands progrès effectués sous la houlette de l'énergique Ileana Vauclin qui les accompagne depuis la saison dernière.

Un podium a été installé sur la glace à l'issue de la compétition pour récompenser les licenciés des différentes catégories • ©CPG

Au-delà des récompenses et des diplômes, cet événement a surtout permis aux artistes du jour de prendre confiance en leurs capacités en vue de futures compétitions ou même du gala qui se profile à l'horizon.

Les vendredis 24 et dimanche 26 mai, il y aura d'ailleurs beaucoup plus de monde dans la patinoire pour un spectacle grandeur nature consacré à l'univers des jeux vidéo.

Retrouvez ci-dessous le reportage d'Aldric Lahiton et de Marie Paturel.