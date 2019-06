Marcel Ouimet, pionnier du journalisme de guerre

SAINT-PIERRE ET MIQUELON 1ÈRE On célèbre ce 6 juin, le 75ième anniversaire du débarquement de Normandie. Plusieurs vétérans américains, britanniques et canadiens ont fait le déplacement pour les cérémonies. Au total, 14 000 soldats canadiens ont débarqué sur les plages normandes. Parmi eux : Marcel Ouimet.