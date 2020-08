Marguerite Janil : une vie au service des autres

C'est une triste nouvelle qui survient au cœur de la 39 ème édition de la fête basque à Saint-Pierre et Miquelon. Marguerite Janil s'est éteinte à l'âge de 88 ans au terme d'une vie d'engagement au service de sa famille et de sa communauté.



Mathias Raynaud •

Un engagement bénévole

©saintpierremiquelon

Ce vendredi 14 août, une haie d'honneur colorée s'est formée devant la chapelle Sainte-Bernadette à Saint-Pierre. Les membres des associations basques ont tenu à rendre hommage à Marguerite Janil lors de son dernier voyage.Disparue à l'âge de 88 ans, Marguerite Janil a marqué le territoire, ses proches et sa famille de par son engagement dans le monde associatif. Elle fut notamment, avec Georges Gaspard, à l'origine de la création du centre pour handicapés de l'archipel et de la reconstruction du chalet Willy sur la route de Savoyard.Faite chevalier de l'ordre national du Mérite en 1995, elle fut aussi impliquée au cours de sa vie dans le développement de la culture basque, notamment via la troupe de danse Orok-bat.Amatrice de football et de hockey sur glace, elle a su transmettre à sa nombreuse famille sa passion pour l'ASSP et les Cougars, mais surtout son courage et sa générosité.Retrouvez ci-dessous le reportage de Martine Briand.