Après des années dans la vente, ce reconverti boulanger a traversé l'Atlantique pour s'installer à Miquelon

Après près de six mois sans boulangerie, les Miquelonnais accueillent un nouvel artisan boulanger.

Si acheter une baguette est une habitude bien française, les Miquelonnais en ont longtemps été privés. Bientôt, ils pourront à nouveau renouer avec le plaisir d’un bon pain frais grâce à l’arrivée du nouveau boulanger de l’île, Rémi Zwolinski. Titulaire d’un CAP boulangerie depuis 2023, l’artisan n’a pas toujours travaillé dans ce domaine. En effet, après une dizaine d’années dans la vente celui-ci décide de remettre la main à la pâte.

«J’avais commencé la boulangerie quand j’étais jeune (…) et j’ai eu envie de revenir à ce métier qui m’avait, déjà à l’époque, énormément plu » Rémi Zwolinski

Une nouvelle vie

Originaire de la région parisienne, il explique avoir souhaité prendre le large et offrir une toute autre qualité de vie à sa famille. « Au mois de décembre on est venu visiter et cela nous a vraiment conforté dans notre choix », confie le boulanger.

Impatient de débuter cette nouvelle aventure personnelle et professionnelle, ce père de famille affirme vouloir proposer des produits « frais et faits maison ».

« Il y aura du traditionnel français avec de la baguette de pain, des boules de pain, des viennoiseries, (…) et aussi des créations » Rémi Zwolinski

S'il explique qu'il travaillera seul durant les premières semaines, à partir du mois de juin sa compagne assurera la vente au sein de leur commerce.

« On a mis en route la boulangerie (…) si tout se passe bien et si les essais de farine sont concluants je pense que la semaine prochaine ça devrait rouvrir » Rémi Zwolinski

Une bonne nouvelle pour les Miquelonnais en mal de viennoiseries et de pain frais.