Championnat de Futsal de Miquelon: le sacre des Red Bulls

La victoire des Titans lors de la dernière journée permet à l'équipe de remporter la coupe CCAS-EDF, mais ne lui suffit pas pour prendre la tête du championnat. La victoire de la saison revient aux Red Bulls.

Elise Marné •

Le dernier acte du championnat de futsal de Miquelon s’est déroulé ce samedi 25 mars à la Maison des Loisirs avec une double issue.

Un ultime match au coude-à-coude : Titans contre Red Bulls

Et ce choc au sommet a vu la victoire des Titans 5 buts à 4 contre les Red Bulls, un résultat vigoureusement disputé tout au long des deux mi-temps !

Au coup d’envoi, les équipes étaient au coude-à-coude toutes les deux à neuf points dans la course pour la coupe CCAS-EDF.

Premier but à la 9ème minute par Quentin Girardin, réponse quatre minutes plus tard de son frère Thomas Girardin qui égalise. Pas de répit, les Red Bulls maintiennent la pression : Louis Chazerans marque un 2ème but pour son équipe, et c’est à nouveau Thomas Girardin qui relance les Titans. Nouveau but des Red Bulls suivi d’une troisième égalisation à nouveau signée Thomas Girardin. A la mi-temps, le compteur affiche 3 buts de chaque côté.

La seconde mi-temps, est dominée par les Red Bulls grâce au but d’Eric Coste à la 26ème minute, avantage conservé jusqu’à la 40ème minute de jeu. Le match bascule, les Titans recollent au score sur un but d’Emmanuel Gaspard et c'est Théo Gaspard qui confirme la victoire titanesque des bleus !

La Coupe aux Titans...

La réaction de Thibault Detcheverry recueillie par Jean-Noël de Lizarraga.

©saintpierreetmiquelon

Les Titans empochent ainsi la coupe CCAS-EDF. Cette victoire leur permet de soulever cette troisième et dernière coupe du championnat.

...et le championnat dominé par les Red Bulls

Chaque équipe de Miquelon termine la saison avec une coupe à son actif, mais c’est bel et bien les Red Bulls qui ont dominé l’arène de la Maison des Loisirs.

C’était une super saison pour les Red Bulls, mais en fait pour tout le monde. Il y a toujours eu un super état d’esprit sur le terrain, des matchs accrochés et on a su se renforcer les équipes aussi. Louis Chazerans, joueur des Red Bulls

Pour renverser la vapeur dans ce championnat, les Titans devaient s’imposer ce samedi avec au moins 8 buts d’écart. Battus 5 buts à 4, les Red Bulls remportent donc le championnat de futsal 2023 de Miquelon.