Dunefest 10ème édition : plus de 3000 participants estimés. Du jamais vu !

Partager :

Pour cette 10ème édition, les bénévoles de l’association Eklectik ont mis le paquet pour attirer le public. Pierpoljak, Les Voyageurs, Blague et Hale etc la programmation était pointue. Et cela a payé. Selon les 1ères estimations, le nombre de festivaliers n'a jamais été aussi important.

Gaël Ho-A-Sim •

5000 repas servis vendredi 28 et samedi 29 juillet. 3000 participants estimés. Pour cette 10ème édition du Dunefest, les chiffres ont battu des records ! Samedi 29 juillet, sur la dune de Langlade, il était difficile de se frayer un chemin le soir parmi la foule. Nombreux étaient les festivaliers locaux, métropolitains ou étrangers venus écouter le groupe local Blague et Hale, le chanteur de reggae Pierpoljak ou encore le groupe de rock festif normand La Tchoucrav'. Il y a une très bonne ambiance. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde sachant que les festivités du 14 juillet ont été annulées ! Une participante A côté des concerts, de nombreuses animations ont eu lieu samedi : un tournois de beach soccer organisé par l’ASSP, une épreuve de rapidité de dégustation de homards gagnée par notre animateur radio Alix Desse (encore bravo à lui !) et un concours de châteaux de sable. Pour ce concours de châteaux de sable, les participants ont rivalisé d'imagination. Ici, il s'agit d'une galaxie avec au milieu une tortue. • ©Céline Latchimy-Irissin Vers 23h, les festivaliers ont pu profiter également d’un magnifique feu d’artifice. Cette 10ème édition restera gravée dans les mémoires.

Partager :