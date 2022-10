Hockey : Le Canadien Adriane Mizi poursuit sa quête de records à Saint-Pierre et Miquelon

Adriane Mizi est de passage dans l'archipel, étape d'un long périple. Le Canadien souhaite jouer au hockey dans le plus de destinations possibles. Il en est déjà à plus de quarante.

Adrien Develay •

Il détient déjà le record du joueur de hockey ayant joué à la plus haute altitude. Adriane Mizi ne veut pas s'arrêter là. Jeudi 14 octobre, on pouvait le voir échanger quelques passes sur le terrain de jeu de Saint-Pierre.

Un moment de détente, mais qui fait partie d'une stratégie beaucoup plus large. Le canadien de 48 ans originaire de Toronto souhaite battre un nouveau record : jouer au hockey dans le plus de pays possible. Il vise la cinquantaine de destinations avant ses 50 ans. Une ambition personnelle, qu'il partage aussi avec ceux qui le suivent.

"Je prends des photos partout où je vais, comme ça je peux promouvoir le hockey local partout dans le monde." Adriane Mizi

L'interview d'Adriane Mizi par Antoine Joubeau :