Hôtellerie-Restauration : La saison estivale est lancée à Miquelon

Entre enseignes traditionnelles et nouveautés, les propriétaires de restaurants et d’hébergements sont prêts à accueillir les touristes et les locaux souhaitant séjourner, quelques jours cet été, à Miquelon.

Marie Paturel •

C’est une belle saison qui s’annonce à Miquelon-Langlade. Après quelques inquiétudes, il y aura finalement des restaurants et des hébergements ouverts cet été au public. Face aux festivités programmées dans le village, les propriétaires s'activent pour accueillir leurs futurs clients. Les enseignes mythiques du village Après plusieurs années de service, la famille Revert remet le couvert sur la table. Depuis 1932, elle travaille en restauration avec d'abord une guinguette. Puis dans les années 70 la première brasserie fait son apparition à Miquelon. À lire aussi : À Miquelon, les restaurants rouvrent progressivement Aujourd'hui, l'établissement se compose d'un bar, d'un restaurant et d'une salle de réception pour les occasions particulières. Côté cuisines, un nouveau chef tout droit venu de Bézier a été embauché. Il découvre encore les produits locaux et peaufine la carte. Son coup de cœur : le crabe des neiges. En France on a du tourteau c’est beaucoup moins fin, ça ressemble plus à du homard, moins savoureux. Vincent Pena, cuisinier à la brasserie Michael Après quelques inquiétudes quant à sa fermeture, le snack Bar-à-choix proposera finalement encore ses spécialités. Non loin de cette adresse, le restaurant la Mayou'naise continuera également son activité. Quelques nouveautés à la carte L'Auberge de l'île est une adresse incontournable lors d'un séjour à Miquelon. Incontournable au niveau de l'hébergement mais aussi de son restaurant. Pour faire évoluer son offre, la gérante Patricia Orsiny s'est formée pour ouvrir une crêperie. Les touristes pourront aussi séjourner dans une enseigne un peu plus récente : le BnB au p'tit Kakawi, tenu par Maïté Légasse. C'est un peu comme à la maison. Maïté Légasse, gérante du BnB au P'tit Kakawi Polyvalente, la gérante annonce la délocalisation de son café Ma P'tite Cocotte à Miquelon mais aussi la rénovation du motel, fermé depuis plusieurs années. Tour d'horizon avec Karim Baïla : ©saintpierreetmiquelon

