La 38ème édition des 25 km de Miquelon à suivre en direct sur SPM la 1ère

Depuis 1984, les 25 Km de Miquelon se déroulent chaque année le dernier samedi de juin. Cet événement accueille des sportifs qui viennent savourer une course dans un décor d’exception.

SPM la 1ère •

Ce samedi 25 juin dès 13h, SPM la 1ère se mobilise pour vous faire vivre en direct cette épreuve incontournable du calendrier sportif de l’archipel.





Quels seront les grands vainqueurs cette année ?



En 2021, Fanny Da Silva remportait la 37ième édition en 1 heure 43 minutes et 14 secondes. C’était la première fois qu’une femme athlète franchissait la ligne d’arrivée des 25 km de Miquelon la première, toutes catégories confondues.



Information, résultats et statistiques, pour ne rien manquer de cette édition, on vous attend en direct sur Saint-Pierre et Miquelon la 1ère la radio et en Facebook live.