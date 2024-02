"Le diable au cor", la pièce de théâtre de la troupe Miquelon Culture Patrimoine en intégralité

Retrouvez l'intégralité de la pièce de théâtre "Le diable au cor", mise en scène par Isabelle Astier et interprétée par la troupe de théâtre de l'association Miquelon Culture Patrimoine.

Plongez dans l'univers rocambolesque de Damien, confronté à un défi de taille : sauver l'entreprise en difficulté de ses futurs beaux-parents, les Marcy-Beaupré.



Entre négociations avec une banque d'affaires suisse, la tentative de séduction d'un mystérieux prince du Moyen-Orient et les péripéties d'un entourage pour le moins excentrique, Damien devra faire preuve de ruse et d'ingéniosité pour surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin.



Avec un casting débordant de talent et une mise en scène inventive signée Isabelle Astier, Le Diable au Cor promet une belle soirée théâtrale, où humour et suspense se conjuguent à la perfection.

Une comédie écrite par :

Christian Rossignol



Mise en scène :

Isabelle Astier

Avec :

François Hoccry

Joëlle Detcheverry

Marjorie Gaspard

Bernard Thiriat

Danièle Gaspard

Sylviane Lucas

Charlotte Leclerc-Houchard

Loïc Jeanclerc