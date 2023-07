Quand Langlade se réveille à la belle saison chez les Marie

Avec le début des vacances scolaires, de nombreuses maisons reprennent vie à Langlade où certains résidents ont déjà pris de l'avance. C'est le cas de la famille Marie qui ne s'arrête presque jamais de travailler entre ses poules, ses lapins et son potager.

Mathias Raynaud •

C'est l'un des postes de commandement de Langlade que l'on ne peut pas manquer si l'on débarque en bateau au niveau de la raquette.

Construite en 1995, la maison des Marie est un point de regroupement essentiel pour une famille qui a cultivé l'art de manger ce qu'elle produit.

La Maison des Marie est située à deux pas du parking de la Raquette à Langlade • ©Mathias Raynaud

Pour bien le comprendre, il faut d'abord s'intéresser à la nouvelle vie de Norbert, un jeune retraité qui avec sa femme Anne-Marie a quatre enfants et sept petits-enfants.

Depuis qu'il a quitté son métier et son garage il y a trois ans, il s'est découvert une nouvelle passion pour son jardin.

Avant la retraite je ne savais même pas faire pousser une salade Norbert Marie

Du potager à l'assiette. Et hop une salade ! • ©Mathias Raynaud

Du garage à la serre et au potager

Tout commence à l'été 2020 lorsqu'il décide "pour s'occuper l'esprit" de construire une serre et un potager à l'arrière de sa maison. Il avait besoin d'air et ne pouvait pas rester sans rien faire après avoir travaillé toute sa vie "dix heures par jour la gueule dans le noir".

Pour ne pas faire les choses à moitié, il décide d'abord de ramener de Saint-Pierre plus de seize tonnes de compost auxquelles il ajoute du sable et plusieurs tours de motoculteur sans oublier du goémon et quelques secrets qui expliquent la bonne productivité de ses cultures et qu'il va en partie nous révéler.

Norbert en pleine recherche dans sa serre pour repérer les fraises que ses petits enfants n'ont pas encore mangé • ©Mathias Raynaud

Les trucs et astuces de Norbert pour nourrir sa terre

C'est le cas par exemple de ces coquilles d'oeuf qu'il récupère par sacs entiers avec la complicité d'un boulanger pour nourrir sa terre. Très riches en minéraux et particulièrement en calcium, ces dernières lui servent d'engrais naturel.

Curieux et motivé, Norbert prépare aussi artisanalement en début de saison du purin d'ortie et du purin de pissenlit pour fertiliser son sol et ses cultures.

On aurait également pu citer l'utilisation de la fleur de consoude comme fertilisant naturel, l'installation d'anneaux en cuivre dans sa serre pour éloigner certains intrus comme les limaces ou encore l'installation de coquilles Saint-Jacques au pied de ses courgettes "pour les protéger tout en gardant l'humidité".

L'autre vie des coquilles • ©Mathias Raynaud

Grâce à son travail acharné mais aussi à celui de son épouse et de leurs enfants, les Marie pourront encore cette année récolter de nombreuses variétés de tomates et de salades mais aussi des fraises, des pommes de terre, des carottes, des courgettes, des poivrons, des oignons, de l'ail, de la ciboulette ou encore du basilic. Et ça tombe bien, ils sont gourmands !

Du clapet au civet

Hyperactif depuis son plus jeune âge, Norbert s'est aussi lancé dans l'élevage de lapins que l'on aurait pu surnommer moutarde, chasseur ou brochette tant leur destin semble être cousu de fil aussi blanc que leur pelage.

Quelques caresses et un moment de tendresse avant de passer un jour à la casserole. • ©Mathias Raynaud

Christophe Marie met la main à la patte dès qu'il le peut pour aider ses parents à Langlade. Et attention, le lapin on ne le tient jamais par les oreilles ! • ©Mathias Raynaud

Des oeufs frais et de la viande blanche chaque année

Mais la grande fierté des deux hommes, c'est leur élevage de poules et de coqs qui ne cesse de s'étoffer au fil des années et de leur expérience.

"Pour les oeufs et pour la viande, chaque race a ses caractéristiques propres", nous explique Christophe qui est en train de devenir un véritable spécialiste en la matière, tandis que gambadent derrière lui dans un vaste enclos des poules rousses, des poules soie, des marans coucou, des marans noires, des gournay, des leghorn et autres rhode-island.

Autant de races pour autant de caractères différents avec parfois quelques ressemblances que nous nous sommes amusés à trouver avec des peronnalités célèbres.

La poule Leghorn, excellente pondeuse aux airs de Mister T • ©Mathias Raynaud / The A Team

...Comme un air de Prince... • ©Mathias Raynaud / Allen Beaulieu

... ou de Michael Jackson • ©Mathias Raynaud / Abaca

Le travail comme valeur essentielle au sein de la famille

Derrière ces expériences réussies de jardinage ou d'élevage, Norbert et sa femme tentent aussi de transmettre des valeurs, comme celles du bien-manger, du travail et de l'effort à leurs petits enfants âgés de cinq à 22 ans.

On fait ça aussi pour les enfants, pour qu'ils apprennent Norbert Marie

Et ce n'est pas leur fils Christophe qui, à 43 ans aujourd'hui, dira le contraire : "j'ai toujours vu le père travailler, alors très jeune il fallait prendre une pelle, c'était logique".

Pêcheur de profession, ce dernier gâte aussi aujourd'hui en retour sa famille en ramenant dès qu'il le peut homards, lottes, raies ou coquilles saint-jacques quand il ne fume pas directement son maquereau. En bref des produits frais.

Saurez vous trouver l'intrus ? • ©Mathias Raynaud

Ici, on sait ce qu'on mange ! Norbert Marie

De la mer et du jardin à l'assiette, ici on se rapproche de l'autonomie alimentaire avec passion et générosité. Car le plaisir, c'est aussi de se rassembler pour en profiter lors de grands repas de famille chaque week-end à la belle saison.

"C'est la maison du bon Dieu", conclut Norbert tandis qu'un chevreuil semble nous épier au loin faisant réagir son chien. Pour la chasse, on attendra.