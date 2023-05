Quand les algorithmes et la robotique s'invitent dans les écoles

Les élèves des écoles primaires de l'archipel ont été initiés au codage et à la programmation cette semaine. C'est la stratégie numérique de l'Education nationale qui souhaite sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux usages de demain.

Mathias Raynaud •

Des tablettes et des robots éducatifs se sont invités dans toutes les classes du 1er degré de l'archipel cette semaine à l'occasion de la visite de formateurs de l'Académie de Normandie dont dépend Saint-Pierre et Miquelon.

Les tablettes dans les classes permettent aux enfants de découvrir les bases de la programmation de manière ludique • ©SPM la 1ère

Pour que la programmation et le codage deviennent un jeu d'enfant

Du CP au CM 2, les scolaires de Saint-Pierre comme de Miquelon ont été réceptifs à la présentation de ces nouveaux matériels dans leurs salles de classe.

Dans les établissements publics et privés, on leur a proposé des excercices ludiques pour comprendre les bases de la programmation, du codage et même des algorithmes.

Travailler sur la notion d'algorithme permet de former de futurs citoyens qui vont comprendre tout ce qui se passe autour du numérique. Guillaume Hervé, Conseiller pédagogique départemental pour le numérique

Le numérique, une stratégie nationale

Ces outils et ces formations sont en cours de déploiement dans la France entière sous l'impulsion du gouvernement qui cherche à développer sa stratégie numérique pour l'éducation.

Présentée au mois de janvier par le Ministre Pap Ndiaye, cette dernière vise officiellement à "renforcer les compétences numériques des élèves et accélérer l'usage des outils numériques pour leur réussite scolaire".

Toutes les mesures de la "stratégie numérique" du Ministère de l'éducation sont disponibles en ligne sur son site internet. • ©education.gouv.fr

Pour le moment, c'est encore aux chefs d'établissements d'enclencher cette transformation, notamment pour commander et acheter le matériel qui leur a été présenté et qui pourrait être financé via le fonds d'innovation pédagogique.

On vient montrer aux enseignants qu'il existe un certain nombre de robots qui peuvent faire l'objet d'acquisitions par leur établissement. Yannick Ruban, Adjoint à la direction académique des services de l’Éducation nationale de l'Orne (Normandie)

Dans les écoles, les premiers concernés semblent déjà conquis par cette nouvelle approche comme en atteste ci-dessous le reportage de Marion Meyer et d'Aldric Lahiton dans des classes de CP et de CM1 du Feu rouge :

©saintpierreetmiquelon

Et pour aller plus loin, Yannick Ruban était l'invité du journal télévisé de ce jeudi 25 mai 2023. Il est directeur adjoint à la direction académique des services de l’Éducation nationale de l'Orne en Normandie.