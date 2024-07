"On attend ça depuis qu’on est petits" : Ils racontent leurs premiers pas dans le championnat de football de Saint-Pierre et Miquelon

Fouler ses premières minutes en seniors représente un moment important pour les jeunes footballeurs de l’archipel. Les enjeux, la pression et la passion, Thibault, Mathis et Ioritz nous racontent leurs débuts dans la cour des grands à Saint-Pierre et Miquelon

La saison de football 2023-2024 bat son plein dans l'archipel. Et comme chaque année, on peut voir de nouvelles têtes sur le rectangle vert. Des jeunes pousses qui font leurs premières apparitions dans le monde des adultes.

Alors, forcément, enfiler son maillot, écouter les consignes de l’entraîneur et rentrer pour disputer ses premières minutes en seniors, sont des moments suspendus pour tous les footballeurs. À Saint-Pierre et Miquelon, jouer pour l’équipe fanion de son club, c’est représenter un peu plus son île, son territoire, sa famille et ses amis. Et bien que cela ne soit que du football amateur, la compétition et la rivalité existent bel et bien.

Mathis Gaspard, Ioritz Arrossamena et Thibault De Arburn ont chacun débuté dans la cour des grands il y a peu. Et les trois s’accordent sur une chose : Ils avaient hâte. "On attend tous ça depuis qu’on est petits", explique Mathis, 16 ans, joueur de l’ASM. "On voit nos proches, et les plus grands représenter notre club. Alors forcément, nous aussi on a envie d’être de la partie quand on est passionné de football." Même son de cloche pour Ioritz qui a toujours joué à l’ASSP.

Franchement moi je ne m'y attendais pas. On regarde tous ça à la télévision. Et la voir que tu es sélectionné pour un match de l'équipe A, ça fait quelque chose. Ioritz Arrossaména

Thibault lui est un peu plus vieux et a commencé la saison dernière. Il se souvient encore du stress ressenti lors de sa première rentrée. "Oui j’étais stressé. En fait, j’avais surtout peur de mal faire. Je n’avais pas envie de faire de bêtises."

"Ça va beaucoup plus vite que chez les jeunes"

Mais une fois l'appréhension passée, les jeunes peuvent commencer les choses sérieuses et tirer leur épingle du jeu. "C'est vrai que ça va plus vite que chez les jeunes et les joueurs sont plus costauds. Mais on s'y habitue", rit Thibault le pur produit de l'ASIA. Mathis aussi partage ce constat. Et compte bien s'inspirer de ses coéquipiers pour performer. "Je regarde ce que les plus anciens font et j'essaye de m'en inspirer. Eric Coste quand je joue derrière par exemple, c'est un bon modèle."

Ioritz lui aussi joue derrière. Impressionné par ses homologues plus expérimentés de l'ASSP, il sait devoir progresser pour jouer plus de rencontres à l'avenir. " Je ne suis rentré qu'une seule fois. J'essaye d'écouter les conseils pour continuer à progresser car je suis encore jeune. Je sais bien que je ne vais pas arriver là et être titulaire indiscutable."

"C'est la compétition, mais quand un jeune marque on est contents pour lui"

Les trois nouveaux seniors se connaissent et ont même joué ensemble à de nombreuses occasions. Lors des plateaux ou des rassemblements organisés par la ligue notamment. La couleur du maillot a peu d'importance. On représente l'archipel. "C'est quelque chose que l'on garde je trouve", explique Thibault. "C'est la compétition et on veut tous gagner, mais par exemple, quand un jeune marque, on est contents pour lui. On se chambre un peu, on blague..."

Toujours est-il que ces trois visages juvéniles représentent l'avenir de leurs clubs respectifs et qu'ils sont ambitieux. Eux aussi avec leurs coéquipiers tenteront de marquer l'histoire du football local. Ioritz voit grand : "Dans l'idéal, je veux tout gagner !" Mathis, le Miquelonnais ambitionne, lui, d'aller chercher ce qui manque tant à l'ASM depuis tant de temps : "On veut tous une qualification en Coupe de France." Et Thibault espère gagner un trophée tout simplement. "Je veux gagner quelque chose. Un championnat ce serait beau."