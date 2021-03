Mobilisation pour sensibiliser au cancer colorectal à Saint-Pierre

Plusieurs dizaines de personnes se sont données rendez-vous en début d'après-midi à Saint-Pierre pour manifester leur soutien aux malades du cancer colorectal. Une marche initiée par l’association « Et la vie continue ».

Flavie Bry •

Une opération de sensibilisation à la lutte et au dépistage du cancer colorectal initiée par l'association "et la vie continue" ce dimanche 21 mars dans le cadre d'un mois consacré à ce cancer : mars bleu.

Pour soutenir l’association et se tenir aux côtés de ses patients, le docteur Marc Pracht, oncologue en mission sur le territoire s’est joint à la manifestation.

Localement ce cancer concerne 30 nouveaux cas par an

Le cancer colorectal concerne une trentaine de nouveaux cas par an sur l’archipel, d’après une étude menée au début des années 2000. Il fait donc partie des cancers les plus répandus, pour autant, à Saint-Pierre et Miquelon, il n’y a pas de dépistage organisé par les autorités de santé.

Le reportage de Linda Saci et Allison Audoux.