Monseigneur Maurer, "une personne humble qui aimait la vie" selon son neveu François Maurer

Monseigneur Maurer a marqué plusieurs générations de Saint-Pierre et Miquelon. Son attachement envers les îles et son engagement sont aussi des souvenirs pour sa famille. Son neveu, François Maurer en témoigne sur les ondes de La 1ère.

Nombreuses sont les générations qui ont croisé la route de François Maurer, ancien évêque de Saint-Pierre et Miquelon, et pour cause. L'Alsacien a passé plus de cinquante ans dans l'archipel, soit toute sa vie de religieux. De son investissement auprès des écoles et de la jeunesse, jusqu'au monde maritime où il a milité pour les droits de pêche en passant par les célébrations chrétiennes, Monseigneur Maurer aura laissé une empreinte significative localement.

L'homme d'église François Maurer avait aussi un quotidien bien occupé. Parmi les activités qu'il appréciait tout particulièrement, il y avait le jardinage. Difficile de ne pas se souvenir du potager du presbytère à l'époque où Monseigneur y mettait sa patte. Et il s'agit visiblement d'une affaire de famille puisque son neveu, également appelé François Maurer, était invité sur les ondes de La1ère et a pu témoigner de sa passion pour le jardinage ainsi que des souvenirs qu'il en a avec son oncle "Il avait un beau jardin à Saint-Pierre alors il nous partageait ses travaux et des photos" raconte-t-il

Vingt-trois ans après le décès de Monseigneur Maurer, sa famille toujours installée en Alsace se souvient encore de ses qualités qui les ont marqués. "C'était une personne humble. C'est quelqu'un qui aimait la vie, appréciait les bons plats et le bon vin et quand il venait en vacances il avait toujours ses valises pleines de petits cadeaux pour faire plaisir à la famille." raconte son neveu François. Des qualités dont se souviennent certainement bon nombre de Saint-Pierrais et Miquelonnais.

Comme son oncle, François Maurer participe aujourd'hui à la vie de son village et aide son prochain autant qu'il peut. Des valeurs qui lui ont été transmises et qui lui sont chères.

