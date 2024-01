"On s'adapte, on fait face". Le maire de Miquelon maintien l'interdiction de consommer de l'eau du robinet

Après une distribution à la population de plus de 10 000 litres d'eau en bouteille la semaine dernière, une nouvelle livraison d'eau potable a été effectuée ce vendredi 12 janvier pour aider certains professionnels de la commune à maintenir leur activité. L'eau du robinet est en effet toujours déclarée impropre à la consommation.

Trop forte teneur en fer, trop trouble, les analyses réalisées par les agents de la mairie de Miquelon puis ceux de la DTAM sont confirmées par un technicien de la société Vinci venu de métropole. L'eau du robinet ne peut toujours pas être bue par les habitants de la commune.

Dans ce contexte, une nouvelle livraison d'eau a eu lieu aujourd'hui. Une palette de bonbonnes ainsi que 6 000 litres destinés aux professionnels comme les restaurateurs, agriculteurs, brasseur et commerçants dont l'activité nécessite l'utilisation d'eau.

Un soulagement pour Thierry Gautier, propriétaire de la Ferme de l'Ouest car "la réglementation fait qu'on n'est pas autorisé à rincer tout le matériel qui est en contact avec des denrées alimentaires avec de l'eau non potable. Comme l'eau de la station a été déclarée non potable, on s'est retrouvé dans une impasse."

Il a reçu 1 000 litres qui vont lui permettre en partie de faire face à cette situation.

On va se limiter à l'essentiel c'est-à-dire le rinçage du matériel. Si on ne fait que ça avec, on devrait pouvoir tenir une bonne semaine, dix jours. Thierry Gautier, exploitant agricole

"La solution la plus rapide pour que l'eau soit propre à la consommation serait de la réchauffer".

Conseillé par le technicien venu de métropole, Franck Detcheverry, maire de Miquelon-Langlade entrevoit un moyen de rétablir la potabilité de l'eau : "Un réchauffeur pourrait être la solution"

Chauffer l'eau de 2 ou 3 degrés supplémentaires suffirait pour pouvoir la traiter correctement et ça nous permettrait de redonner de l'eau rapidement aux gens. Franck Detcheverry, maire de Miquelon-Langlade

Cette pièce doit être commandée en Europe pour qu'elle soit compatible avec les installations de la commune. Franck Detcheverry espère qu'elle puisse arriver dès la semaine prochaine.

Le préfet sur place pour faire le point avec les acteurs locaux

Dans ce contexte de crise, le préfet Bruno André s'est rendu à Miquelon ce vendredi pour affirmer le soutien de l'État. Après une réunion avec le maire de la commune, il a visité l'usine de traitement de l'eau, puis est allé à la rencontre de professionnels pour porter un message : "l'État ne faillira pas".

Mais pour le moment, difficile de savoir combien de temps va durer cette situation.

C'est de la technique, c'est de la chimie. Aujourd'hui on ne peut pas donner de date. Tout est fait pour rétablir le plus tôt possible et être en soutien de la population dans cette attente Bruno André, préfet de Saint-Pierre et Miquelon

L'arrêté municipal interdisant la consommation d'eau du robinet est donc maintenu jusqu'à nouvel ordre.