Opération de vérification pour les radeaux de survie des ferries de la collectivité

Adrien Develay

Comme tous les ans à la même période, les radeaux de survie des ferries ont le droit à leur inspection. Une opération menée par des techniciens agréés de l'école de voile, seuls habilités à contrôler l'état des canots. Une fois les embarcations détachées, elles sont regonflées à terre pour vérifier leur état, et remplacer les composants qui méritent de l'être.

Minutie et coordination

Ce vendredi, les canots du Nordet ont été repositionnés à bord du navire. Une manoeuvre minutieuse qui demande coordination et précision. Un seul radeau pesant 600 kilos, l'opération doit se faire en parfaite harmonie entre les techniciens, le grutier et l'équipage du ferry. Une fois les canots babords repositionnés, ce sont ceux de l'autre côté qui sont à leur tour remis. Cette opération dure environ une heure lorsque les conditions climatiques sont adéquates. Les canots du Suroit, eux, ont été retirés le même jour, et seront replacés dans les prochains jours, une fois toutes les vérifications effectuées.

