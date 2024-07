Parent célibataire, un défi quotidien

Etre un parent célibataire nécessite toujours quelques adaptations dans la vie de tous les jours. Activités, pouvoirs d'achat ou bien difficultés financières…Une mère et un père célibataires ont accepté de nous expliquer leurs quotidiens.

En ce début d’été, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Carine* et ses deux enfants. Si les vacances d’été sont souvent synonymes de congés et d’activités familiales pour plusieurs foyers, la Saint-Pierraise, elle, se gratte la tête. Célibataire depuis quelques années, elle "tente de faire au mieux" pour allier sa vie de maman, de femme et son activité professionnelle. Qui plus est à cette période où les enfants sont libérés de toutes obligations scolaires. "C’est clair que je n’ai pas les moyens pour partir en vacances avec eux", explique-t-elle. "J’aimerais bien aller à Terre-Neuve par exemple, mais c’est impossible. Vraiment."

Et pour cause, l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat sont venus s’ajouter à l’équation. Mère célibataire veut aussi dire qu’un seul revenu rentre dans les caisses. Alors forcément, les répercussions sont palpables bien au-delà des vacances scolaires. "En fait, c’est un cercle vicieux. Ce que je gagne, je le mets dans mon découvert."

"Je me prive parfois oui"

"Ma priorité, mes enfants !", s’exclame la jeune femme. Loin d’être résignée par sa condition, elle tente de trouver des solutions. Même si Carine l'admet, il lui arrive de faire des concessions pour que ses enfants aient tout ce dont ils ont besoin. "Je me prive parfois oui. Hier par exemple, j’ai mangé un peu de fromages et c’est tout. À la fin du mois, on fait vraiment les fins de frigo. Tout est tellement cher." Il lui est aussi arrivé de se faire aider, pour soulager son quotidien.

Pour payer une facture EDF, j’ai sollicité l’association Au coin d'la rue. Un proche m’a aussi aidé pour inscrire ma fille à une activité estivale… Carine*

Et si l'aspect financier représente un obstacle prédominant, d'autres problématiques sont associées aux parents célibataires. Celle du temps notamment. Comment s'offrir du temps pour soi ? Thomas, lui aussi, élève sa fille seule. Pour ce musicien et passionné de sport, il faut arriver à "penser à soi pour avoir du temps qualitatif avec son enfant ensuite."

Carine aussi est consciente de cette nécessité. Elle éprouve seulement un peu plus de difficulté. Sa situation la pèse mentalement. "Je sais que c'est important mais je n'ai même pas le temps. Je suis fatiguée. Je me fais suivre psychologiquement. Je sens que j'ai besoin de parler."

"J'ai une belle équipe qui m'entoure"

Un équilibre à trouver nécessaire mais conditionné par l'entourage du parent. En abordant le sujet, le papa sourit.

C'est pour ça que les grands-parents existent. En ce moment, ma fille est chez son papi et sa mamie à Miquelon pour les vacances. Elle y est bien. Thomas

Bien entouré, l'homme de 34 ans se sait chanceux. Mais lui aussi est passé par des moments compliqués. Surtout au début. "Il y a eu tout un temps d'adaptation. Parfois c'était un petit casse-tête. Le midi ça va mais pour l'après 4h c'est plus compliqué. Donc il faut prévoir tout le temps, et s'adapter. C'est toute une organisation. Mais j'ai une belle équipe qui m'entoure."

*Prénom d'emprunt.