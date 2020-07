Pas de grands rassemblements mais quelques animations pour le 14 juillet à Saint-Pierre et Miquelon

La foulée des îles, les coureurs de l'isthme ou encore le GPCM et l'ASM. A Saint-Pierre comme à Miquelon, plusieurs associations ont maintenu les activités programmées dans le cadre du 14 juillet.

A Miquelon tout d'abord, solidarité et partage pour ce 14 juillet pas comme les autres. Les adeptes de la course à pied, les cavaliers et les boulistes ont pu s'adonner à leur sport favori.Les coureurs de l'isthme ont maintenu les 8,6km de la Mirande-Miquelon. Trois hommes et une femme ont chaussé les baskets. Sur les terrains de la boule miquelonnaise, la finale de la traditionnelle coupe du 14 juillet a bien eu lieu. Elle a été remporté par la paire Tony Gaspard et René Delizaragua. Du côté du grand étang sept cavalières étaient présentes pour un parcours d'obstacles organisé par le GPCM. Enfin, l'ASM a proposé ses incontournables brochettes de saint-jacques et son chili à la vente à emporter.Retour sur ce 14 juillet atypique pour le village de Miquelon avec Mathias Raynaud et Jean-Noël DelizaraguaOrganisés par la Foulée des îles, les 10km et 5km du 14 juillet ont réuni plus d'une vingtaine de coureurs ainsi que quatre adeptes de la marche nordique. Le départ de la course a été donné place du général de Gaulle sous un soleil radieux et dans une ambiance détendue.Côté performances, à noter la première place de Sébastien Gauthier qui termine le parcours en 39 minutes et 11 secondes. Chez les femmes Fanny Da Silva s'impose en 41 minutes et 22 secondes.La course du 14 juillet a aussi été l'occasion pour les coureurs de renouer avec la compétition. En raison de la crise sanitaire et du confinement, aucune course n'avait pu avoir lieu depuis le mois d'avril.Le reportage ici de Marie Daoudal et Jérome Anger