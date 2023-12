Pour ce Noël, le Club Lions Doyen de Saint-Pierre et Miquelon a distribué chocolats et fleurs aux patients du centre hospitalier

C'est une petite attention qui a fait chaud au coeur des patients obligés de rester au centre hospitalier François-Dunan, mais aussi au personnel de garde en ce 25 décembre : des chocolats et des fleurs portés par le Club Lions Doyen de l'archipel.

Ils ne se prénomment pas Gaspard, Melchior et Balthazar...mais Jean-Christophe, Joseph et Mike. Tels trois rois mages, ces trois membres du Club Lions doyen sont venus en ce 25 décembre chargés de quelques cadeaux à destination des patients, cloués au lit au centre hospitalier de Saint-Pierre et Miquelon.... Des chocolats et un petit arrangement de fleurs pour décorer leur table de chevet.

ça va égayer ma chambre et cela me fait très plaisir. Une patiente

D'autres comme Henri, 91 ans, hospitalisé depuis près de 9 jours et venu de Miquelon vont pouvoir assouvir leur gourmandise.

Une vingtaine de patients en ce jour de Noël à devoir rester hospitalisés dans leur chambre ont été visités. Mais bien plus que cela depuis le début de cette opération entamée le 16 décembre dernier :

On a déjà fait l'USLD (Unité de soins longue durée) et la maison de retraite. Cela fera près de 80 à 100 personnes visitées. Et nous sommes toujours très bien accueillis et par les patients, et par le personnel. Jean-Christophe Lebon, ex-président du Club Lions Doyen

Car même les équipes soignantes au sein des quatre services visités (Médecine, maternité, chirurgie et urgence) ont eu droit à une boite de chocolat...

Comme une douceur à l'instar de ce 25 décembre ensoleillé au sein d'un hôpital qui a traversé Noël 2023 sans trop d'urgence à traiter.