Premier vol étudiant de la saison : comme chaque année l'émotion se lit sur les visages

Entre sourires et larmes, les voyageurs et accompagnateurs du premier vol étudiant de l'année se sont dit au revoir dans le hall de l'aéroport de Pointe Blanche ce mardi 15 août. Direction l'hexagone ou le Canada pour découvrir ou retrouver la vie étudiante.

Elise Marné •

Chaque année, ils sont près de 300 jeunes de l'archipel à rejoindre l'hexagone ou le Canada pour suivre leurs études. Pour cela, ils bénéficient d'un dispositif de mobilité leur ouvrant l'accès à un aller-retour offert tous les ans, et ce tout au long de leurs études.

Ça fait quand même quelque chose de laisser 18 ans de sa vie derrière soi ! Joachim, futur étudiant en arts à Toulouse

Le grand saut pour les nouveaux étudiants

Bacheliers, diplômés d'un CAP ou d'un certificat de formation général : parmi les voyageurs ce mardi matin, certains appréhendent le départ plus d'autres. C'est le cas de Rayane et Mélina. Le reportage de Karim Baïla et Marie Paturel :

©saintpierreetmiquelon

Et pour les parents, la séparation n'est pas simple. Cindy dit au revoir à sa fille qui rejoint Bordeaux.

C'est dur puisque c'est la première fois qu'elle s'en va. Ma fille n'a que 17 ans donc pour moi c'est nue appréhension. Cindy

