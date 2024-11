Près de 20 ans après la disparition de Céline Lafargue, sa fille Sandie toujours en quête de réponses

Survenue il y a 19 ans, l’affaire de la disparition de Céline Lafargue n’a toujours pas été résolue. Sa fille Sandie, a récemment créé un groupe Facebook "pour que personne n’oublie" et enfin trouver des réponses à ses questions.

Le 20 novembre 2005, Céline Lafargue était vue pour la dernière fois à Saint-Pierre et Miquelon avant de disparaître. Elle aurait été aperçue en train de marcher sur le littoral près de la cale de halage. Depuis, plus rien, sauf un épais brouillard en guise de mystère autour de cette histoire. "C’est quand elle ne s’est pas présentée au travail le lundi 21 que les gens ont lancé l’alerte." Depuis 19 ans, sa fille Sandie Durutry fait tout son possible pour connaître la vérité. Que s’est-il passé ? Quelles sont les circonstances ? Pourquoi ce silence assourdissant autour de cette affaire ?

Après avoir mis de côté ses études suite à la disparation de sa mère, la jeune femme avait ouvert un Skyblog en 2007, pour toucher la population locale et tenter d’avoir des réponses. Près de 20 ans plus tard, Sandie a recréé un groupe Facebook, sensiblement pour les mêmes raisons. "Pour que les gens n’oublient pas. Cela fait longtemps, les gens oublient peu à peu.", explique-t-elle. "Pour que peut-être quelqu’un ait un élan de conscience et se mette à parler."

"Je ne crois pas au suicide"

Pour Sandie, l’affaire est au point mort. Le flou ne se dissipe pas et la jeune femme a profondément besoin de réponses. "Depuis 19 ans, j’ai toujours continué à faire mes recherches. Ça me bouffe carrément. J’ai même dû m’éloigner un peu pour ne pas sombrer… Je me suis même demandée si j’étais en sécurité."

Cependant, malgré des questions qui tournent en boucle, Sandie garde des convictions assez fortes sur sa maman. Pour elle, inutile de lui parler de suicide. Elle n’y croit pas.

Pour moi c’est impossible. Je ne crois pas au suicide. Elle avait pris un billet d’avion pour me voir en vacances alors que j’étais aux études. Après un accident causé par quelqu’un, c’est plus plausible… Sandie Durutry

"Elle n’est pas considérée comme décédée"

À ce jour, aucune procédure de disparition n'est en cours selon la femme de 37 ans. Ainsi, le groupe Facebook et son écho dans l’archipel pourraient permettre la réouverture de l’enquête. C’est en tout cas ce qu’espère Sandie. "Elle n’est pas considérée comme décédée, ni disparue. Au bout de dix ans ils voulaient que je la déclare décédée, mais j’ai dit non car je n’avais pas de preuve. La magistrate a fermé la procédure de disparition. Pour réouvrir le dossier, il faut avoir un avocat, donc payer des frais. Il faut donc refaire une déclaration d’absence et ensuite une enquête pourrait être ouverte à nouveau"

En plus de sa page Facebook, Sandie a aussi entrepris de placarder à plusieurs endroits de la ville des affiches, avec une adresse mail pour permettre la récolte de nouvelles informations : recherche.celine-lafargue@proton.me