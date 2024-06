Quatre pièces de théâtre à l'affiche du Centre Culturel et Sportif en juin

Neuf adolescents ont relevé tout un défi sur les planches de la salle de théâtre du Centre culturel et sportif ce samedi 8 et dimanche 9 juin, celle de créer de l'émotion à travers une histoire vraie.

Les comédiens en herbe ont fait voyager le public dans le temps, celui de la Seconde Guerre mondiale à travers une adaptation de l'œuvre originale d'Anne Frank.

Anne Frank est une jeune adolescente allemande connue pour avoir écrit un journal dans un grenier, où elle se cachait avec sa famille pour échapper aux nazis.

Le but était de choisir une histoire connue et dont on connait l'issue et de produire de l'émotion.