Quelles solutions pour lutter contre la précarité à Saint-Pierre et Miquelon ?

Ce lundi 7 mars à 18h, Flavie Bry vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Commentaire, l'émission 100 % interactive de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère.

Pour ce nouveau numéro de Commentaire, Flavie Bry s'intéresse au sujet de la précarité à Saint-Pierre et Miquelon. Dans l'archipel comme ailleurs, les ménages sont en effet de plus en plus nombreux à souffrir ses effets d'une inflation galopante.

À lire aussi : Forte hausse des prix à la consommation en 2022 à Saint-Pierre et Miquelon

Alors comment faire face à toutes ces hausses qui concernent autant l'alimentation que l'énergie ou le logement ? Des solutions et des aident existent localement et c'est Aurore Vigneau, responsable du service action sociale de la CPS, qui viendra évoquer ces thématiques en plateau.

Posez vos questions

Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions et soumettre vos commentaires à note invitée, par message privé sur notre page Facebook ou par mail à l'adresse commentaire@francetv.fr.

Commentaire, à suivre en direct sur notre page Facebook ce lundi 7 mars à 18h.