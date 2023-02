Réforme des retraites : une détermination renforcée malgré une mobilisation en baisse dans les rues de Saint-Pierre et Miquelon

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans tout le pays. Dans l’archipel, les syndicats ont donné rendez-vous aux manifestants à 14 heures au square Joffre ce samedi 11 février. Ils étaient environ 250 à rejoindre le cortège dans les rues de Saint-Pierre, aucun rassemblement n'était prévu à Miquelon.

Carla Bucero Lanzi •

"La retraite c’est mieux vivant", scande Marion Letournel de la CFDT, dans son mégaphone pour mobiliser les manifestants. Ils sont 250 ce samedi 11 février à se joindre au cortège, c’est un peu moins que lors de la précédente journée de grève du mardi 7 février.

Morgan est arrivé il y a quelques jours dans l’archipel. Il vit depuis quelques années en Islande, "même si je ne cotise pas en France car j’habite à l’étranger, je trouve cela important de se mobiliser. Cette réforme est inégalitaire et encore plus pour les Outre-mer. C’est important de montrer qu’ici aussi on se mobilise."

Ce manifestant a décidé de mobiliser son chien contre le projet de loi. • ©Carla Bucero Lanzi

Après avoir longé le littoral, le cortège remonte vers la grande-surface de Saint-Pierre avant de rejoindre le centre-ville. Parmi les manifestants, Christophe qui est venu en famille par solidarité : "J’ai de la chance de pouvoir peut-être exercer mon travail jusqu’à 64 ans, mais ce n’est pas le cas pour de nombreux travailleurs notamment dans le bâtiment. Je viens aussi pour la jeune génération, celle de mon fils. Après 64 ans, jusqu’à quel âge repousseront-ils le départ à la retraite ?"

Des syndicats déterminés

Un peu plus loin, Christine Cormier, banderole de son syndicat enseignant à la main, SNEC-CFTC, évoque "une réforme injuste pour les enseignants. Vous imaginez un professeur de 64 ans en école maternelle à gérer une classe avec des enfants de deux ans ? Ce serait très compliqué !"

Une opinion partagée par Nicolas Loréal de Force Ouvrière : "Nous demandons à avoir une retraite qui nous permette de vivre sur le territoire. Il est très important de se mobiliser."

Les syndicats annoncent déjà un durcissement des prochains mouvements si le gouvernement ne change pas le projet de loi. • ©Carla Bucero Lanzi

Fin de manifestation, Marion Letournel reprend la parole "encore une belle mobilisation ! Au niveau national, le gouvernement reste sourd ! On va vers un blocage du pays après le 7 mars. La mobilisation continue, on doit se faire entendre ! Aujourd’hui on l’a fait et on vous remercie pour votre présence à nouveau."

Sans modification du projet de loi sur la réforme des retraites, les syndicats annoncent déjà un durcissement des prochains mouvements et évoquent même un blocage du pays.