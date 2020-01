La réforme de l'indemnisation chômage inquiète à Saint-Pierre et Miquelon

Pour la branche locale du Medef comme pour le collectif 975, la réforme de l'indemnisation chômage aura des répercussions négatives sur le marché de l'emploi à Saint-Pierre et Miquelon.

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Dans un courrier adressé aux élus et aux représentants syndicaux de Saint-Pierre et Miquelon le 20 décembre dernier, Roger Hélène a fait part de ses inquiétudes sur l'application de la réforme de l'indemnisation chômage, entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Pour le président de la section locale du Medef, ces nouvelles dispositions viennent notamment "dégrader l'orientation des salariés vers les filières les plus fragilisées".Un constat partagé par le collectif 975 qui craint une baisse des montants des indemnisations et un durcissement des conditions à leur accès.Le reportage d'Aldric Lahiton et Jérôme Anger.