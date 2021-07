Saint-Pierre et Miquelon s'invite dans la revue "ÎL(e)S", grâce aux photographies de Grégory Pol

Spécialisée dans la vie sur les îles du Ponant, la revue de photojournalisme "ÎL(e)S" ouvre ses pages à Grégory Pol, afin d'exposer ses clichés réalisés sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Frédéric Dotte •

Dans son tome 7, la revue des îles "ÎL(e)S" sort du cadre. Spécialisé dans l'exposition de photographies des quinze îles du Ponant sur la façade hexagonale de l'Atlantique et de la Manche, le magazine a choisi de consacrer un portfolio à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Et pour l'occasion, c'est Grégory Pol qui sert de guide. Le photographe a fourni les clichés réalisés lors de son séjour sur les îles françaises nord-américaines, permettant d'alimenter quatorze doubles pages sur Saint-Pierre, Miquelon, Langlade et l'île aux Marins.

J'ai chaque fois le même plaisir à mettre en avant, à l'aide de mes clichés, cet archipel français d'Amérique du Nord que j'adore. Grégory Pol

On retrouve bien entendu dans la revue les paysages emblématiques de l'archipel, tel que l'isthme dunaire, photographiés autant l'hiver que l'été.

Grégory Pol s'est livré à Samuel Monod.

Cet été, l'infatigable photographe de la nature prépare déjà la suite : la publication début septembre 2021 de son nouvel ouvrage, intitulé "Un Nouveau Souffle", et préfacé par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Un livre en tirage limité à trois cents exemplaires numérotés et signés, consacrés aux grands mammifères marins des Outre-mers et des Terres australes française. Ouvrage dans lequel on retrouvera, bien sûr, des clichés pris à Saint-Pierre et Miquelon, des paysages mais également des phoques et quelques baleines.