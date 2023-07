Saint-Pierre : première édition réussie pour la course "Olympic Crazy Run"

Samedi 8 juillet, l’association "La foulée des îles" organisait la première édition de la course "Olympic Crazy Run". 32 coureurs répartis en huit équipes de quatre se sont élancés sur un parcours de 2,2 km autour de l’étang de Savoyard.

Le parcours était semé d’embûches. Escalade de palettes ou encore "bain" dans les marécages, rien n’a freiné les coureurs venus participer à cette folle course. "Le plus dur c’est le passage dans les marécages car ça ne sent pas très bon" confie un participant, le sourire aux lèvres. "Ça pue, tu rampes là-dedans et t’en as partout" ajoute-t-il.

Chaque équipe, composée de quatre membres, devait faire deux boucles de ce parcours sur lequel 15 obstacles avaient été positionnés. Pour mettre en place ce projet, cinq années ont été nécessaires à l'organisation : "on a des participants qui nous ont dit que c’était génial et qu’ils vont venir l’année prochaine" se réjouit Annick Lévêque, la présidente de "La foulée des îles".

Humour et bonne humeur était au programme de cette journée ensoleillée.

