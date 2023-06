Saint-Pierre : près de 80 participants pour la troisième édition de l’événement "Diabète O Diamant"

L'évènement organisé par les associations diabète SPM et la Foulée des îles s'est déroulé samedi 17 juin. L’objectif : marcher sur la promenade du Diamant afin de sensibiliser au diabète.

Céline Latchimy-Irissin avec Karim Baïla •

Il n’y avait pas de chronomètre ni de record à battre. Seule la bonne humeur était au rendez-vous de cette action de sensibilisation.

Le reportage de Karim Baïla et Carla Bucero-Lanzi :

"Nous ne sommes jamais à l'abri"

Un stand de dépistage a ainsi été installé pour l’occasion, permettant à ceux qui le souhaitaient de mesurer son taux de glycémie dans le sang par une piqûre au bout du doigt : "ça permet d’avoir une idée du taux et voir s’il est trop haut ou trop bas. On peut ensuite leur donner des informations et les orienter éventuellement vers le médecin traitant" précise Andry Tombozafy, infirmière au CHFD.

J’approche de la soixantaine. Je n’ai jamais eu de diabète mais ma fille de 23 ans a appris récemment qu’elle avait le type 1. Je préfère savoir afin d’y remédier le plus tôt possible. Nicolas Gobert, membre du comité de la Foulée des Îles

A la fin du test, Nicolas Gobert repart ainsi sourire aux lèvres : "Avec 0,93 le résultat est positif. J’ai un taux de sucre normal".

Même satisfaction pour Rolande Perrin, l'une des organisatrices de l'événement. En partageant sur les réseaux sociaux son taux de sucre avant et après la course, elle a souhaité souligner les bienfaits du sport.

Avant de parcourir les 3,6 kms en une heure, cette dernière avait un taux de glycémie de 1,63. Un taux qui a baissé à 0,88 à la fin de l’exercice.