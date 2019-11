Commémoration du 11 novembre : l'effort de guerre de Saint-Pierre et Miquelon

À l'occasion du 101ème anniversaire de l'armistice de 1918, la population de Saint-Pierre et de Miquelon a une nouvelle fois répondu présent en assistant aux différentes cérémonies.

Le devoir de mémoire pour ceux qui se sont battus et ceux tombés au combat durant la Grande Guerre a une nouvelle fois été respecté par les habitants de l'archipel à l'occasion des célébrations de l'armistice du 11 novembre.



Des cérémonies ont été organisées sur les deux îles. Au monument aux Morts de Saint-Pierre, les personnes présentes ont pu découvrir les nouvelles plaques commémoratives installées il y a peu.

L'effort de guerre de Saint-Pierre et Miquelon

C'est en février 1915 que les hommes de Saint-Pierre et Miquelon quittent le territoire pour rejoindre le front de l'autre côté de l'atlantique à bord du paquebot Chicago.

En métropole, les soldats saint-pierrais et miquelonnais rejoignent pour la grande majorité d'entre eux des régiments d'infanterie coloniale. Les combats de Champagne en 1915 et les batailles de Verdun et de la Somme l'année suivante ne vont pas épargner les combattants de l'archipel.



