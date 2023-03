Nouvelle desserte aérienne : Des usagers mécontents de la baisse du nombre de vols entre Miquelon et Saint-Pierre

C'est le cas dès ce 2 mars. Désormais, il n'y a plus que deux vols aller-retour le jeudi entre Saint-Pierre et Miquelon quand la rotation entre les deux îles est assurée par l'un des ferries. Un changement qui suscite des réactions de mécontentement parmi les habitants de l'archipel.

Deux vols en moins le jeudi, en cas de rotation du ferry. C'est ce qui sera appliqué désormais pour la liaison aérienne entre Saint-Pierre et Miquelon.

Désormais, ce jour-là, le Cessna d'Air Saint-Pierre ne fera qu'un seul un aller-retour entre les deux îles le matin et un le soir quand la liaison est également assurée par bateau.

Un mécontentement à Miquelon

Une situation qui provoque du mécontentement parmi les passagers du Cessna interrogés par nos équipes à la veille du premier jeudi concerné par ce changement. Parmi les arguments évoqués : un temps de trajet plus long par bateau et une journée de déplacement plus longue en raison des horaires de la rotation du ferry.

"Des choix budgétaires"

Interrogé à ce sujet alors qu'il était invité du journal télévisé ce mercredi 1er mars, le président de la collectivité territoriale a expliqué qu'il s'agissait d'une "période transitoire" et évoqué une recherche de solutions en cours avec la compagnie aérienne. Bernard Briand qui a aussi évoqué aussi des "choix budgétaires". Le président du conseil territorial était l'invité de journal télévisé ce mercredi 1er mars :

Contactée, la compagnie Air Saint-Pierre n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer.