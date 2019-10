150 jeunes de Saint-Pierre et de Miquelon ont participé aux rencontres de la sécurité organisées ce mardi 22 octobre. Sur le site de l'école de voile, plusieurs ateliers et des démonstrations leur ont été proposés.

Frédéric Lahiton •

La Croix-Rouge, la SNSM, les services des douanes et des affaires maritimes, la gendarmerie et les pompiers se sont mobilisés ce mardi 22 octobre à l'occasion des rencontres de la sécurité.Rassemblés sur le site de l'école de voile, ils ont accueilli environ 150 élèves de CM2 et de troisième. L'objectif était de faire découvrir aux jeunes, les différents métiers de la sécurité et éventuellement de susciter des vocations.En ce mois d'octobre, ces rencontres de la sécurité initiées par le ministère de l'intérieur, ont été organisées sur l'ensemble du territoire national, en métropole mais aussi en outre-mer.Voyez le reportage d'Anthony Capra et Jérôme Anger.