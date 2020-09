Football : l'ASM en quête d'un premier titre de champion depuis 2008

L'ASSP et l'ASM seront les deux équipes finalistes pour la saison 2020, suite à la défaite, ce mercredi 9 septembre, de l'ASIA face aux Verts. L'ASM n'a besoin que d'une victoire sur les deux prochains matchs pour être sacrée championne de l'archipel. Un titre qu'elle n'a pas obtenu depuis 2008.

Les joueurs de l'ASIA ont perdu (4-3) ce mercredi 9 septembre face à l'ASSP lors de la 16journée de la compétition, où ils jouaient à domicile. Ils sont donc hors jeu pour le titre de champions de l'archipel. Ce titre se jouera donc entre l'ASM et l'ASSP.Pour ce championnat 2020, les Oranges sont donnés favoris. Ils ne doivent remporter qu'une seule victoire sur les deux prochaines rencontres pour remporter la compétition. Le dernier titre de champions pour les joueurs miquelonnais remonte à 2008. Ils avaient effectué cette année-là un doublé, remportant le championnat et la coupe de l'Archipel. Leur dernière victoire en coupe de l'Archipel remonte quant à elle à 2013, dernière date à laquelle l'équipe a participé à l'évènement.À noter que le match de ce mercredi entre l'ASIA et l'ASSP était serré, même si les Verts ont rapidement pris l'avantage, avec un score de 3-1 à la fin de la première mi-temps. Maxime Milongi a ouvert le score pour l' ASSP, avec un but dès la deuxième minute. Endika Alvarez a ensuite doublé l'avance de son équipe, avant que l'ASIA ne réduise l'écart à la 19minute avec un but de Maxime Gautier sur un coup franc. Le dernier point de la mi-temps est revenu aux Verts, avec un second but d'Endika Alvarez.En deuxième période, les Jaunes ont rattrapé leur retard, grâce aux buteurs Maxime Gautier et Sean Lamiraud. Ils ont malgré tout fini par s'incliner, suite à un dernier but pour l'ASSP d'Hugo Pereira.Reportage d'Agathe Tournoux :