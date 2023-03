Journée internationale des droits des femmes : de nombreux événements organisés à Saint-Pierre et Miquelon

La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère recense les événements organisés pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars, dans l’archipel. Au menu : shooting photo, exposition, concert.

Carla Bucero Lanzi •

Lors de l’année internationale de la femme en 1975, les Nations Unies ont choisi comme date le 8 mars pour sensibiliser tous les ans aux droits des femmes dans le monde. L’archipel se mobilise aussi avec divers événements.

Activités sportives

Le club de karaté propose une séance découverte gratuite de ce sport à partir de 13 ans pour les femmes et les hommes, le rendez-vous est à 18h30 au dojo. Le thème cette année : "Découvrir les techniques de défense mais si la meilleure défense était l'attaque?" L’association explique "avoir à cœur de vouloir changer la tendance cette année et lutter contre les stéréotypes de genre et renforcer l'égalité des sexes dans le milieu sportif."

Du côté de la salle de sport l’Estuaire, toute la journée l’accès est libre à la salle comme aux cours collectifs et gratuit pour toutes les femmes. Un cours de pilates a lieu le matin à 9h45 accompagné d’une dégustation de thé pendant une heure. L’objectif : apprendre à connaître son corps et travailler la confiance en soi. Journée qui se ponctue avec une soirée gratuite de découverte de danses latines à partir de 20 heures.

Animations culturelles

La Micro-Folie s’anime à partir de 14h00 avec une exposition virtuelle "Femmes artistes francophones" réalisée en partenariat avec la Fédération Francophone de Terre-Neuve et du Labrador et s’achève avec un concert dès 20h30 - Tounes D'Eux.

De nombreuses animations autour de la photographie sont proposées dans divers lieux de l’archipel. La boulangerie des Graves accueille l’association Mac Photos toute l’après-midi. "Venez nombreuses, avec votre mère, votre tante, votre sœur ou tout simplement entre copines .... et laissez vous prendre en photo. Un portrait vous sera remis à l'issue du mini shooting", évoquent les organisateurs.

Cynethia Moutou, déléguée correspondante aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, met en place deux ateliers photos un à Miquelon au sein de l’atelier, My Little Touche, et un à Saint-Pierre, avec Clémence Cormier, sur la thématique de l’estime de soi et de se réapproprier son image grâce à la photographie.

La rédaction propose une soirée spéciale sur le thème de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales avec l'émission Mosaïque, présentée par Marie Paturel ⤵