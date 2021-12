Le Père Noël rend visite aux bénéficiaires de l'association Restons Chez Nous

Avant de déposer les cadeaux au pied du sapin, le Père Noël a donné un coup de main à l'association Restons Chez Nous. Avec l'aide du lutin Maxime, le vieil homme à la barbe blanche a ainsi distribué une cinquantaine de repas aux aînés de Saint-Pierre.

SPM La 1ère •

Le temps d'une matinée, le Père Noël a laissé de côté sa hotte et son traîneau pour monter à bord du camion de l'association Restons Chez Nous. "Chaque année, on fait la tournée, on n'oublie pas nos aînés bien sûr. C'est agréable de les voir avec un grand sourire (...). Vous savez, ce sont de grands enfants", explique-t-il.

50 repas

En ce 24 décembre, une cinquantaine de repas, préparés par les cuisiniers du Centre hospitalier François Dunan, sont ainsi distribués par le Père Noël, aidé du lutin Maxime. Une visite bienvenue en cette période de fêtes.

