Les commémorations du 11 novembre célébrées en présence de Sébastien Lecornu et Annick Girardin à Saint-Pierre et Miquelon

Comme chaque année, le devoir de mémoire est respecté dans l'archipel. Que cela soit à Saint-Pierre ou à Miquelon, le 11 novembre a été célébré. Sébastien Lecornu et Annick Girardin, respectivement ministre des Outre-mer et ministre de la Mer ont assisté à la cérémonie ainsi que plusieurs habitants de l'archipel.

Un hommage a été donné au monument aux morts des deux guerres, avec un dépôt de gerbe, ponctué par le discours du ministre des Outre-mer.

C'est important que l'on soit là, en célébrant la mémoire de celles et ceux qui ont fait le sacrifice suprême, sans oublier les victimes... Et ce qui a suivi derrière avec le deuxième conflit mondial et sans oublier, celles et ceux qui aujourd'hui défendent la patrie...

Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer