Ligue des sports de glace : nouveau bureau, nouveaux statuts...mais pas de gradins et de spectateurs

Un an et demi après le décès de son président Patrick Boez (mai 2021), La Ligue des sports de glace s’est enfin dotée d’un nouveau bureau représentatif du patinage artistique et du curling. Mais reste en attente de pouvoir organiser à nouveau des évènements avec public.

Philippe sans •

La nouvelle équipe, présidée par Lora Perrin, va commencer par effectuer un lifting des statuts associatifs datant de 1988 et désormais caduques : en effet voici 34 ans, au moment de leur rédaction, étaient compris le hockey sur glace et les arbitres. Or aujourd'hui la Ligue ne gère plus que deux disciplines : curling et patinage artistique, toutes deux représentées de manière équilibrée au sein du comité directeur. Les statuts seront donc prochainement présentés sous leur nouvelle forme à la Fédération des Sports de glace.

Une patinoire...mais pas de public !

Les deux années de pandémie n’ont pas impacté le nombre de pratiquants, puisque celui-ci serait même en légère hausse. Mais elles ont interdit des manifestations ouvertes au public. L’espoir de renouer avec cet accueil va devoir pourtant peut-être attendre :

Cette semaine, nous avons eu la nouvelle qu’il n’y aurait pas de gradins comme avait pourtant promis la Collectivité pour l’ouverture en février. On attend une réponse officielle, mais ça devient urgent d’en avoir une. Les évènements ça se prépare…et on ne peut pas se permettre de monter des évènements, faire venir des gens de l’extérieur et qu’en fin de compte il n’y en ait pas ! Lora Perrin, présidente de la Ligue des sports de glace

Lora Perrin, présidente et Cédric Mattheeuws, vice-président de la Ligue des Sports de glace lors du journal télévisé du SPM la 1ère du samedi 21 janvier 2023 • ©SPM La 1ère

Car les deux clubs comptaient fortement sur le retour du public pour cette année 2023 et la manne financière que génèrent les entrées. C'est ainsi qu'en se basant sur la promesse initiale de gradins dès le début d'année, la préparation d'évènements était envisagée :

Nous on a lancé la préparation de deux tournois, celui de la Saint-Patrick en mars et un tournoi international avec des équipes canadiennes. Mais tout est suspendu à l’annonce de gradins. Si les gradins sont ouverts, ce serait bien évidemment bénéfique pour les deux clubs. On attend avec impatience. Cédric Mattheuws, vice-président de la Ligue de sports de Glace et président du club de curling

Sans compter la reprise du championnat international ou encore, pour la patinage artistique, le traditionnel gala de fin d’année.

Officiellement, l'installation de gradins à la patinoire était annoncée pour février, mais la dernière date annoncée au club repousserait la chose à… septembre ! Un retard qui impacte aussi tous les clubs de hockey de l'archipel.