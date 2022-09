Soirée jeux de société réussie pour l'association La Guilde du jeu à Saint-Pierre

L'association organisait une soirée jeux de société gratuite pour lancer sa saison. De nombreux participants de tous âges sont venus participer au Francoforum, dans une ambiance conviviable.

Adrien Develay •

Il n'y a pas de mauvais perdants, même si tous les coups sont permis. Pour commencer l'année en beauté, l'association locale "La Guilde du jeu" (anciennement baptisée "La console qui console") proposait samedi 17 septembre une soirée jeux de société. L'entrée était gratuite et l'association avait pour l'occasion commandé plusieurs nouveaux jeux. Certains participants sont arrivés avec leurs propres jeux, d'autres découvraient cet univers et se sont fait conseiller par les bénévoles de l'association.

Promouvoir le jeu sous toutes ses formes

Habituée à promouvoir aussi les jeux vidéos, l'association mise sur ces soirées collectives pour fédérer les joueurs autour des plateaux de jeu, de manière moins solitaire que sur les consoles. "Nous voulons promouvoir le jeu sous toutes ses formes, explique Raphaël Michel, membre du comité de l’association "La Guilde du jeu". On essaie de varier les évènements, mais ces soirées jeux de société c'est vraiment notre rendez-vous phare : c'est facile à organiser et ça intéresse beaucoup de monde". Pour cette soirée de rentrée, une cinquantaine de personnes a fait le déplacement.

Les prochaines soirées auront lieu les 8 octobre et 19 novembre 2022.

Le reportage de Viviane Dauphoud-Eddos et Antoine Joubeau :