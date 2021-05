La gastronomie d'Outre-mer mise à l'honneur par des collégiens de Saint-Pierre

Les élèves de 5e SEGPA du collège Saint-Christophe à Saint-Pierre ont concocté un buffet digne des plus grands restaurants mardi 11 mai à leurs familles. Ce défi gourmand avait pour but de les faire voyager en Outre-mer, mais aussi de leur apprendre à s’organiser.

Avant de passer aux fourneaux, il fallait déjà remplir le frigo. Accompagnés du chef Philippe Pupier, les élèves de 5e SEGPA du collège Saint-Christophe sont allés faire les courses, afin de préparer leur festin.

Sensibiliser à une consommation raisonnable

“Le but c’est de créer quelque chose, de faire un buffet et de leur dire de faire toujours attention quand ils font les courses avec leurs parents ou autres, de toujours regarder", explique Philippe Pupier.

Parce que des fois on va être attiré par ce qu’on voit, une belle couleur ou autre, on va le prendre on va mettre dans le chariot, et arrivé à la caisse aïe aïe aïe. Philippe Pupier



Une fois les courses terminées, place aux travaux pratiques. Et chacun a du pain sur la planche. Après plus de 7 heures derrière les fourneaux, leur buffet est fin prêt. La démarche aura permis aux élèves de SEGPA de se dépasser et d’oublier leurs difficultés de tous les jours.

