Un forum pour informer et conseiller les étudiants à Saint-Pierre et Miquelon

Plusieurs rendez-vous sont programmés lors de ce forum des étudiants. Il s'inscrit dans le cadre du projet territorial enfance-jeunesse. Des visites de stands avec pour thème entre autre le transport, les bourses d'études, le parcours jeunes et le réseautage sont ouverts aux étudiants.

Des conférences sur la sécurité sociale et la mutuelle ou sur les orientations avant, pendant ou après les études par exemple sont aussi proposées.

Des rencontres en visioconférence avec les acteurs du monde économique et destinées aux étudiants et élèves en mobilité sont aussi prévues. Ce rendez-vous se présente sous un format plus ludique, plus intéractif.

Crise sanitaire, confusion sur les études supérieures et les formations, décrochage scolaire plus important, comment convaincre les étudiants et comment les soutenir dans cette période difficile ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le suivi des étudiants de l'archipel ?

Marion Letournel, responsable du service formation-insertion pour la collectivité territoriale, invitée de la rédaction, répond à Raphaelle Chabran.

Le rendez-vous est fixé ce vendredi 16 avril de 15 heures à 21 heures.